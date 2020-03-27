Снижение числа пожаров зафиксировали в Якутии

В Якутии с начала 2020 года сократилось число пожаров. Пожарные спасли 68 человек.

По данным комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике, с начала года произошло 433 пожара, что на 4% ниже уровня 2019 года. 252 возгорания зафиксированы в жилом секторе. Пожарные спасли из огня 68 человек и эвакуировали более 300 человек. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

При воздействии опасных факторов пожара погибли 13 человек, в том числе один ребенок. 19 человек получили травмы.

Рост числа погибших при пожарах отмечен в Среднеколымском, Томпонском, Алданском и Хангаласском районах. В 43% случаев причиной возгорания стала неосторожность при обращении с огнем. Также частой причиной пожаров стали нарушения правил монтажа электрооборудования.