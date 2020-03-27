Дорогу на Териберку открыли спустя пять дней

В Кольском районе Мурманской области возобновили движение по автоподъезду к селу Териберка. Об этом сообщает Мурманскавтодор.

Движение открыто с 12 часов 27 марта с нулевого по 40-й км. Трассу закрыли 22 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями, пишет ИА «Би-порт».

26 марта открыли участок дороги Кола–Серебрянские ГЭС до Туманного. Проезд был перекрыт 22 марта из-за сильного снега и ветра. Однако некоторые автомобилисты рискнули поехать через буран и застряли. Им на помощь были направлены несколько машин вместе со снегоуборочной техникой.

5 марта в Мурманской области также ожидалось усиление ветра. В связи с непогодой на автодороге Кола–Серебрянские ГЭС приостановили движение на участке с 32-го по 132-й км. Также ограничение движения ввели на дороге к Териберке.