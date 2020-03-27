Тракторист в Санкт-Петербурге ковшом спас стройку от пожара

В Санкт-Петербурге тракторист ковшом трактора подцепил горящую бытовку, стоящую в ряду таких же конструкций, и оттащил в сторону. Об этом 27 марта сообщил сайт kp.ru.

Инцидент произошел на стройке на пересечении проспектов Героев и Ленинского. На кадрах записи случайного свидетеля, которые опубликовало издание, видно, как в ряду бытовок, в которых живут приезжие строители, полыхает огонь. Пламя могло переброситься на соседние вагончики, но крупного ЧП удается избежать до приезда пожарных благодаря действиям тракториста.

При помощи ковша он вытащил горящую бытовку и отбуксировал ее на открытое пространство. К ликвидации пожара подключились и другие рабочие, подвезли на погрузчиках воду и стали ведрами заливать пламя, отмечает «Федеральное агентство новостей». Информации о пострадавших не поступало.

26 марта сообщалось, что два человека пострадали в результате пожара на заводе стройматериалов в Липецкой области. По предварительным данным, они отравились продуктами горения. Пострадавших госпитализировали.