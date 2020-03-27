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Авария с двумя маршрутками произошла в Омске

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Два микроавтобуса с пассажирами столкнулись в Омске утром в пятницу, 27 марта. Авария случилась на пересечении бульвара Архитекторов с проспектом Комарова в Кировском округе.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Газели», следовавший по маршруту №8. 62-летний мужчина ехал по бульвару Архитекторов с правым поворотом на проспект Комарова и на перекрестке въехал в стоящую пассажирскую «Газель». За рулем микроавтобуса маршрута №120 сидел 56-летний омич. В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса №8 находились 10 пассажиров, еще четыре человека были в другой маршрутке, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

В результате ДТП 30-летний мужчина получил травмы и обратился за медицинской помощью. ГИБДД проводит проверку по факту аварии.

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