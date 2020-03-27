Студентка в Оренбуржье лишилась водительских прав после смертельного ДТП

Районный суд Оренбурга приговорил студентку к году лишения свободы условно за ДТП, в котором скончался один человек. Об этом 27 марта пишет Ria56.

ДТП произошло в августе 2019 года. Молодая студентка ехала за рулем автомобиля Lada и превысила скорость, в результате чего не справилась с управлением. Машина опрокинулась в кювет, а находящийся в ней пассажир скончался от полученных тяжелых травм.

Со стороной обвинения виновница аварии согласилась. Также она возместила имущественный ущерб. Суд лишил ее водительских прав на два года, отмечает «Федеральное агентство новостей».

26 марта сообщалось, что усиленный контроль за водителями-лихачами введут на Ставрополье. 25 марта водитель-лихач из соседнего региона спровоцировал на трассе «Кавказ» аварию с маршруткой, после которой госпитализированы пять человек.