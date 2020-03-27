Власти смогут отследить количество вкладов россиян и их объем

Правительство России сможет отслеживать количество вкладов граждан в разных банках и их объем, такая техническая возможность уже проработана. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, механизм для отслеживания депозитов ранее продумывался в связи с идеей законодательного регулирования работы финансовых маркетплейсов.

«Предполагается создать специальный реестр финансовых операций, в том числе формирования депозитов. Так называемый реестр вкладов вести должна одна из структур Московской биржи», — рассказал он.

Аксаков полагает, что будет определяться совокупный доход от всех вкладов, в совокупности превышающих 1 млн рублей, иначе «не избежать дробления депозитов по разным банкам».

Комментируя инициативу президента России Владимира Путина о введении налога в 13% на проценты по вкладам, Аксаков предположил, что налог будет взиматься по итогам календарного года, либо при получении вклада в рамках его 12-месячного срока. Также возможно применение формулы определения дохода за тот период, когда на вкладе было больше 1 млн рублей.

«Думаю, что документ может появиться на следующей неделе. <…> Это будут поправки в Налоговый кодекс. Законопроект должен вступить в действие с 1 января следующего года, поскольку это новый налог, который увеличивает нагрузку на инвесторов», — добавил он.

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта. Глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Как отметили позднее в Кремле, счета одного гражданина в разных банках суммироваться не будут. Кроме того, инициатива не является временной. Ожидается, что она коснется менее 10% вкладчиков.