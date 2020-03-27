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«Победа» приостановила рейсы по России и миру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпания «Победа» приостановила полеты как за границу, так и по России с 1 апреля по 31 мая. Об этом говорится в сообщении лоукостера, которое поступило в «Известия» в пятницу, 27 марта.

«Победа» также сообщила, что вернет деньги за отмененные рейсы на счет покупателя в личном кабинете. Их можно будет потратить в течение года после возобновления полетов.

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Мера принята в связи с постановлением правительства России приостановить с 27 марта и по 31 мая все регулярные и чартерные международные рейсы, кроме вывозных, из-за угрозы распространения коронавируса. Генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков заявил о солидарности с решением кабмина.

«Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — приводит пресс-служба авиакомпании слова Калмыкова.

Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточиться на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

На сайте перевозчика сейчас нельзя приобрести авиабилеты ни зарубеж, ни на внутрироссийские рейсы.

С начала марта лоукостер в связи с распространением коронавируса приостановил на разные сроки полеты в Италию, израильский Эйлат, в Испанию и Германию, Словакию и Чехию, в черногорский Тиват, в Дубай и Турцию.

Как стало известно 18 марта, более тысячи россиян не могли вылететь из Черногории, поскольку местные власти закрыли аэропорт без дальнейших указаний, а отели перестали принимать туристов без справок об отсутствии коронавируса.

«Победа» и «Аэрофлот» должны были вывезти из этой балканской страны около 500 россиян 20 марта, еще почти 600 человек — 21 и 22 марта. В итоге пресс-служба «Победы» сообщила, что забрала из Подгорицы всех своих российских клиентов, застрявших в этой стране.

Кроме того, 25 марта сообщалось, что российские пассажиры с утра ожидают вылета в аэропорту Дубая. У «Аэрофлота», Azur Аir и «Победы» не было разрешения на вывозной рейс. На фоне пандемии коронавируса с 25 марта Объединенные Арабские Эмираты прекратили авиасообщение со всеми государствами, кроме эвакуационных рейсов для иностранцев.

В «Победе» заявили, что всего в Дубае ожидают рейс 189 россиян. После того, как лоукостер попросил МИД России помочь вывезти своих клиентов из ОАЭ, власти этой страны разрешили это сделать. Вылететь за гражданами России сможет не только «Победа», но и «Аэрофлот», «Икар», S7 и iFly.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 800 2000 112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе. (edited)

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