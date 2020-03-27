Наличие антибиотика в молоке опровергли на Пятигорском молочном заводе

Производитель молочной продукции из Пятигорска назвал недействительной информацию о том, что в продукции предприятия обнаружено высокое содержание антибиотиков. Гендиректор ООО «Пятигорский молочный комбинат» Константин Сухарев сказал, что эти данные являются «абсолютной фальсификацией», и обвинил в их появлении конкурирующие компании.

В ближайшее время по данному факту пройдет проверка, в том числе с привлечением соответствующих надзорных органов власти, пишет NewsTracker со ссылкой на заявление предприятия.

Информацию о значительном превышении предельных норм по содержанию лекарственных препаратов в молоке Пятигорского молочного комбината опубликовало управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии.

24 марта сообщалось, что Роскачество при повторной экспертизе молока шести популярных торговых марок нашло кишечную палочку в одном из продуктов.