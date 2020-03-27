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Казанский экопарк «Марьино озеро» реконструируют

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В Казани экопарк «Марионо озеро» будет очищен и реконструирован. Воду в водоеме насытят кислородом, удалят иловые отложения, зоны отдыха обновят.

Как пишет Inkazan.ru со ссылкой на администрацию города, работы по благоустройству должны начаться в апреле. Сейчас вода в озере соответствует третьему классу. Она считается умеренно загрязненной. Однако доступ грунтовых вод затрудняет заиливание дна. Кроме того, в озере сильно разрослись водоросли, что приводит к дефициту кислорода зимой.

Излишний ил будет удалять специальный экскаватор-амфибия. Техника будет работать прямо на воде, чтобы не разрушать береговую линию. Для того чтобы насытить озеро кислородом, организуют принудительную циркуляцию воды через водный каскад.

Возле берега обустроят биоплато из водных растений, которые обладают очищающими возможностями. Территорию парка зонируют, установят там смотровые площадки, обновят прогулочные дорожки и организуют зоны отдыха. На озере появится плавучий островок для уток.

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