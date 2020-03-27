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Жилье 67 участников ВОВ отремонтируют в Коми

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В Республике Коми отремонтируют жилье 67 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом стало известно в ходе заседания правительства республики, которое состоялось 26 марта в режиме видеоконференции под руководством главы Коми Сергея Гапликова, сообщает пресс-служба минтруда Коми.

По словам зампредседателя правительства республики — министра труда, занятости и соцзащиты Ильи Семяшкина, потребность в ремонтных работах уже подтверждена. На них направят 50 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ».

В первую очередь в порядок приведут квартиры и дома фронтовиков. Согласно расчетам, на текущий ремонт одного помещения потребуется 75 тыс. рублей, на капитальный ремонт — 150 тыс. рублей. Работы планируют завершить в IV квартале этого года.

Сейчас завершается обследование жилья, комиссии выявляют потребность в ремонте жилых помещений ветеранов других категорий, таких как труженики тыла, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны и другие.

Также Семяшкин напомнил, что работа по ремонту жилья ветеранов ведется по поручению президента России и главы Коми.

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