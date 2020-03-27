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Сурки проснулись в зоопарке в Удмуртии

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В зоопарке в Ижевске из зимней спячки вышли сурки. В первый раз самец Мейсон и самка Женуария вышли из вольера 18 марта. Теперь они делают это каждый день, правда, появляются на улице ненадолго.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на администрацию зверинца, в этом году пара сурков зимовала в уличном вольере. Раньше их отправляли в специальный домик в подсобном помещении, но сотрудники зоопарка туда заходили, создавая, таким образом, фактор беспокойства.

По словам заведующей отделом «Белый север» Ирины Федоровой, животные за зиму похудели, но сейчас чувствуют себя хорошо. Сотрудники зоопарка надеются, что звери принесут потомство, что обычно случается в конце марта.

В Московском зоопарке сурки проснулись в конце февраля. Это произошло раньше срока из-за теплой погоды.

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