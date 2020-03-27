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Песков допустил продление нерабочей недели

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о продлении нерабочих дней. По его словам, сейчас об этом говорить рано, отметил представитель Кремля в пятницу, 27 марта.

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«Еще выходные не наступили, сегодня рабочий день, пятница. Давайте они сначала наступят, и мы будем смотреть все вместе за динамикой распространения заболевания», — сказал Песков. Решение будет принято по ситуации, подчеркнул он.

Как добавил пресс-секретарь президента, говорить о федеральном уровне пока преждевременно.

25 марта в своем обращении к гражданам президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

26 марта вице-мэр столицы Анастатия Ракова заявила, что московские власти примут решение, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58.

коронавирус

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 537 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 124,4 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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