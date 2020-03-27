Экстренное предупреждение объявили в Магадане из-за ветра

В Магадане в течение двух дней ожидается сильный ветер. Спасатели распространили экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, до конца суток 27 марта и ночью 28 марта в Магадане и в Ольском округе порывы ветра будут достигать 20 м/с. Днем 28 марта ветер усилится до 24 м/с. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

В Хасынском и Тенькинском округах ветер усилится до 20 м/с, при этом ожидается снег.

По данным спасателей, в регионе возможны чрезвычайные ситуации, вызванные обрывом линий электропередач и связи, а также нарушениями в работе транспорта и дорожных служб. На дорогах возможно образование снежных заносов, возрастает риск ДТП. Кроме того, не исключено обрушение снежных козырьков и слабоукрепленных конструкций.



