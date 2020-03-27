Владивосток будет участвовать в акции «Час Земли»

Во Владивостоке на один час 28 марта отключат все световые объекты. Город присоединится к международной акции «Час Земли».

Экологическое мероприятие, инициированное Всемирным фондом дикой природы в 2007 году, проводится во многих городах. Участники в знак неравнодушия к будущему планеты на один час выключают свет и отказываются от использования электроприборов.

Во Владивостоке акция стартует в 20:30. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. На час планируется отключить все светознаковые объекты. В частности, не будет работать подсветка телебашни на сопке Орлиная, линейная подсветка на фасадах жилых домов. Также планируется отключение подсветки виадука в районе остановки «Заря». Освещение вновь включат в 21:30.