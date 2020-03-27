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В Кремле оценили борьбу с фейками о коронавирусе в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 27 марта, рассказал журналистам, как в Кремле относятся к работе по борьбе с фейками про коронавирус.

«Это абсолютно правильно в такой ситуации. Распространение информационных уток или фейков сейчас воспринимается людьми особо болезненно, это ненужным образом нагнетает обстановку и в такой ситуации должно караться по закону», — сказал Песков.

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Он отметил, что в Кремле официально пока не знают о конкретных случаях, когда люди распространяли ложные сведения о коронавирусе.

Вместе с тем Песков заверил, что власти готовы реагировать на подобные эпизоды, а правоохранительные органы, в свою очередь, наказывать за фейки.

На протяжении последних нескольких недель Роскомнадзор (РКН), Следственный комитет (СК) и Генпрокуратура России активно разоблачают и пресекают случаи распространения фейковой информации.

В частности, РКН уже потребовал от нескольких СМИ и социальных сетей удалить ложные сведения о коронавирусе, и эти запросы частично были исполнены.

В СК, чтобы успешнее бороться с фейками, создали отдельную группу, которая сконцентрировала свои силы на выявлении подобных фактов. Аналогичную работу уже на регулярной основе ведет и Генеральная прокуратура России.

В стране зафиксировано уже несколько эпизодов, когда люди получили наказание за распространение фейков о коронавирусе: в Амурской области и Республике Татарстан.

коронавирус

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