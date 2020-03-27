Репродуктолог дала рекомендацию по планированию детей в условиях пандемии

Шансы зачать ребенка в условиях пандемии коронавируса вырастают, отчасти благодаря незапланированным «каникулам», рассказала «Известиям» репродуктолог, главный врач и генеральный директор московской клиники REMEDI Елена Младова 27 марта. Вероятность зачатия ребенка повышается из-за отсутствия рабочего стресса, а также комфортного режима сна и бодрствования.

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам предписано соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

«Серьезных, связанных именно с коронавирусом, аргументов отложить уже запланированную беременность нет, потому что на сегодня свидетельств опасности COVID-19 для беременных наука не имеет», — сказала Елена Младова.

Исследования европейской ассоциации репродуктивной медицины (ESHRE) показали, что беременные женщины не подвержены повышенному риску инфицирования коронавирусом, отметила врач. Также отсутствуют свидетельства передачи заболевания от матери к плоду, так называемый «вертикальный путь передачи». Этому эффективно препятствует мощная защита плаценты.

Об этом же говорят и масштабные китайские исследования: у абсолютного большинства женщин, инфицированных COVID-19, беременность протекает благополучно, добавила репродуктолог. Поэтому для беременных важно просто соблюдать общепринятые меры профилактики инфекции, как и при любой другой сезонной вспышке респираторных вирусных инфекций.

По рекомендациям ВОЗ к ним, в частности, относятся необходимость часто и тщательно мыть руки и лицо; избегать мест скопления народа; при первых симптомах простуды вызывать врача, сказала директор московской клиники.

Также беременным важно соблюдать график посещений своего наблюдающего врача-акушера. Чтобы максимально снизить вероятность контакта с инфекцией, стоит обсудить удобное время посещения вне часа пик приема в лечебном учреждении или воспользоваться возможностями телемедицины, заключила Младова.

На время нерабочей недели выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Университета Джона Хопкинса на 27 марта, всего в мире подтверждено свыше 537 тыс. случаев заболевания, скончались более 24,1 тыс. человек. В России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

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