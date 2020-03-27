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Программу регионального маткапитала продлят в Алтайском крае

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В Алтайском крае планируют продлить программу регионального материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Соответствующий законопроект был представлен 27 марта на очередной сессии заксобрания края.

Размер маткапитала составляет 55 387,5 рублей. Отмечается, что пролонгирование программы не потребует дополнительного выделения средств из краевого бюджета.

Депутаты единогласно поддержали законопроект в первом чтении. Окончательное решение они примут на следующей сессии, пишет altapress.ru.

По данным фракции «Единая Россия», сейчас право на предоставление маткапитала имеют 39,4 тыс. алтайских семей. Распорядились средствами или их частью 16,1 тыс. семей.

Программа регионального материнского капитала действует в крае с 2011 года. Выделенные средства можно направить на улучшение жилищных условий или образование детей. Ранее действие программы было рассчитано до 31 декабря 2021 года.

11 марта в Министерстве труда России сообщили, что с 15 апреля сертификаты на материнский капитал будут оформляться автоматически. По словам главы ведомства Антона Котякова, выплата станет первой в стране социальной госуслугой, которая будет предоставляться гражданину без его непосредственного участия.

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