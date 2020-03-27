Перелетные птицы начали возвращаться в Подмосковье раньше обычного

В Московскую область начали возвращаться перелетные птицы. Происходит это на несколько недель раньше обычного из-за теплой весны. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Согласно наблюдениям биологов, на фоне аномально теплой зимы и ранней весны многие природные явления происходят раньше срока.

«Первые журавли были отмечены в Талдоме уже 21 марта. Наблюдался пролет гусей, чибисов, лебедей, появились первые маленькие стайки скворцов. Грачи прилетели еще раньше, в конце февраля», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова заместителя министра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.

Она добавила, что на месяц раньше также зацвели редкие растения, среди которых — медуница, мать-и-мачеха, печеночница. Замминистра предупредила, что раньше времени зацвели и аллергенные растения, в первую очередь — ольха.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» созрел урожай кофе. Кофейное дерево плодоносит в Пальмовой оранжерее рядом с болотом с хищными растениями.