Прямой эфир

Перелетные птицы начали возвращаться в Подмосковье раньше обычного

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московскую область начали возвращаться перелетные птицы. Происходит это на несколько недель раньше обычного из-за теплой весны. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Согласно наблюдениям биологов, на фоне аномально теплой зимы и ранней весны многие природные явления происходят раньше срока.

«Первые журавли были отмечены в Талдоме уже 21 марта. Наблюдался пролет гусей, чибисов, лебедей, появились первые маленькие стайки скворцов. Грачи прилетели еще раньше, в конце февраля», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова заместителя министра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.

Она добавила, что на месяц раньше также зацвели редкие растения, среди которых — медуница, мать-и-мачеха, печеночница. Замминистра предупредила, что раньше времени зацвели и аллергенные растения, в первую очередь — ольха.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» созрел урожай кофе. Кофейное дерево плодоносит в Пальмовой оранжерее рядом с болотом с хищными растениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первые тюльпаны расцвели в «Аптекарском огороде» в Москве
Вильфанд исключил повторение аномально теплой зимы в ближайшие годы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020