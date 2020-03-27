Власти Пензы привлекут общественность к сохранению исторического центра

Власти Пензы в ближайшее время займутся установлением границ исторического центра города. Они намерены сохранить старинные здания, которые, хоть и не относятся к объектам культурного наследия, но могут представлять архитектурную ценность.

В администрации предлагают сдавать в аренду подобные строения с условием их дальнейшей реставрации. Глава администрации Андрей Лузгин поручил проработать правовой механизм решения этой задачи. Кроме того, чиновники должны найти тех, кто сможет восстановить и в дальнейшем эксплуатировать такие объекты.

Как сообщили ИА «Пенза-пресс» в пресс-службе администрации, муниципалитет готов взаимодействовать с представителями общественных организаций, которые заинтересованы в сохранении исторического наследия.

22 марта сообщалось, что в Пензе определили приаэродромную территорию. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, развития аэропорта и для исключения негативного воздействия на человека и окружающую среду.