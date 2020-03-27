Прямой эфир

Власти Пензы привлекут общественность к сохранению исторического центра

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Пензы в ближайшее время займутся установлением границ исторического центра города. Они намерены сохранить старинные здания, которые, хоть и не относятся к объектам культурного наследия, но могут представлять архитектурную ценность.

В администрации предлагают сдавать в аренду подобные строения с условием их дальнейшей реставрации. Глава администрации Андрей Лузгин поручил проработать правовой механизм решения этой задачи. Кроме того, чиновники должны найти тех, кто сможет восстановить и в дальнейшем эксплуатировать такие объекты.

Как сообщили ИА «Пенза-пресс» в пресс-службе администрации, муниципалитет готов взаимодействовать с представителями общественных организаций, которые заинтересованы в сохранении исторического наследия.

22 марта сообщалось, что в Пензе определили приаэродромную территорию. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, развития аэропорта и для исключения негативного воздействия на человека и окружающую среду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пензенские депутаты обсудят бесплатную юридическую помощь дольщикам
Около 200 аппаратов ИВЛ закупят в Пензе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020