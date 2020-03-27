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20-27 марта в объективе «Известий»

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Строительство инфекционной больницы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово
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Третьяковская галерея
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Закрытие московских музеев из-за угрозы распространения коронавируса
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Аэропорт Шереметьево
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В аэропорту «Шереметьево»
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памятник Затопленным кораблям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Вид на Памятник затопленным кораблям в Севастополе
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Карантин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Прохожие на московских улицах
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Новый памятник маршалу Жукову установлен на Манежной площади в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Новый памятник маршалу Жукову, временно установленный на Манежной площади в Москве
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Пустое кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пустующие общественные пространства в Москве, где был объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса
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Театр Ленсовета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Закрытие столичных театров в связи с угрозой распространения коронавируса. На фото: театр Ленсовета
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Санкт-Петербург дезинфекция трамваев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Дезинфекция трамваев в Санкт-Петербурге
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Большой Московский Цирк на Вернадского
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Надпись «Все будет хорошо» над входом в Большой Московский Цирк на проспекте Вернадского
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