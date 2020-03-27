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В Краснодаре пресечен теракт

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Фото: РИА Новости/ФСБ России/СК РФ
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ФСБ пресекла теракт в Краснодаре, который готовил член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает источник «Известий».

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Сообщается, что сотрудники спецслужб изъяли у задержанного мужчины в возрасте 26–27 лет самодельную бомбу. Она находилась в автомобиле подозреваемого.

Также в мобильном телефоне мужчины была обнаружена переписка с членами террористической организации.

26 марта спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в столице республики Нур-Султане. Силовики убеждены в его приверженности к идеологии ИГ (запрещена в России и Казахстане).

24 марта Федеральная служба безопасности ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку. Установлено, что он также был членом вышеуказанной запрещенной в России террористической группировки.

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