Выходные дни не должны повлиять на размер выплат

Минтруд подготовил разъяснения для работодателей и работников в связи с нерабочей неделей.В ведомстве подчеркнули, что выходные дни не могут повлиять на заработную плату. Не должны меньше платить и тем, кто работает сдельно. Если сотрудник на период с 30 по 3 апреля находится в отпуске, то это время не может входить в число отпускных дней.