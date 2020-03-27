В Амурской области запустят 20 асфальтовых заводов

В 2020 году в Амурской области будут запущены 20 асфальтовых заводов. Сезон дорожных работ стартует в регионе в апреле.

До начала сезона специалисты заводов должны расконсервировать технику, проверить системы подачи каменных материалов, битума и других добавок. Кроме того, должны быть подготовлены емкости для готовой продукции и площадки для хранения. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Подрядные организации передают информацию о том, с каким заводом будут сотрудничать в сезоне 2020 года. Перед началом работ лаборатории «Амурупрадора» согласуют рецепт-составы цементобетонных, асфальтобетонных и других смесей. Это необходимо для контроля качества в процессе выполнения работ по дорожному покрытию.

По итогам сезона качество выполненных работ будет проведено с составлением акта. Если претензий к подрядчику нет, работы будут оплачены. В случае нарушений оплата не производится до устранения дефектов.