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В Минэнерго назвали справедливую для рынка цену на нефть

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Фото: ТАСС/Алексей Андронов
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Справедливая цена нефти, которая позволяет рынку нормально функционировать, составляет $45-55 за баррель. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

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По его словам, распространение коронавирусной инфекции привело к снижению цены нефти примерно на $25 за баррель. При дополнительном ограничении, предлагаемом партнерами по ОПЕК+, стоимость выровнялась бы лишь на $5, передает «Интерфакс» .

«Наш анализ в феврале показывал, что в ситуации полной неопределенности и высокой вероятности распространения вируса за границы Китая повлиять кардинально невозможно, потому что даже сокращение 0,6-1,5 млн б/с — это капля в море по сравнению с тем ударом который вирус нанес по мировой экономике», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба

27 марта на торгах цена майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 1,4% — до $25,98 за баррель. Стоимость нефти WTI росла на 0,8% — до $22,78 за баррель, уточняет ТАСС.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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