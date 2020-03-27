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Дорогу в ростовском поселке отремонтируют досрочно по нацпроекту

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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В поселке Матвеев Курган в Ростовской области досрочно завершат ремонт дороги на улице Калинина. Его проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик должен был начать ремонт в мае, однако сделал это в марте, поясняет RostovGazeta со ссылкой на региональное правительство.

Рабочие уложили 2,6 тыс. кв. м нового полотна. Отремонтированная дорога должна обеспечить комфортный проезд к вечерней школе и более 30 домовладениям.

В 2020 году должны привести в порядок и другие улицы поселка. Всего в рамках нацпроекта на эти цели потратят 57 млн рублей.

20 марта сообщалось, что в Шахтах Ростовской области в намках нацпроекта должны отремонтировать девять дорог протяженностью 7,4 км. Общая площадь покрытия превышает 115 тыс. кв. м.

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