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Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам января–февраля

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Фото: nissan.ru
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В Москве по итогам января-февраля 2020 года было продано 17 тыс. 696 автомобилей, что на 15,6% больше результата годичной давности. Об этом 27 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером рейтинга является Nissan Qashqai, который в первые два месяца 2020 года выбрали 1,7 тыс. жителей столицы. Второе место занимает Hyundai Creta — продано 1,2 тыс. машин. На третьем месте расположился кроссовер Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 817 экземпляров.

В топ-5 самых продаваемых кроссоверов в Москве по итогам января-февраля 2020 года также вошли Nissan X-Trail (805 ед.) и Toyota RAV4 (743 ед.).

18 марта сообщалось, что в России за два первых месяца 2020 года было выпущено 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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