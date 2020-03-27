Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам января–февраля

В Москве по итогам января-февраля 2020 года было продано 17 тыс. 696 автомобилей, что на 15,6% больше результата годичной давности. Об этом 27 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером рейтинга является Nissan Qashqai, который в первые два месяца 2020 года выбрали 1,7 тыс. жителей столицы. Второе место занимает Hyundai Creta — продано 1,2 тыс. машин. На третьем месте расположился кроссовер Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 817 экземпляров.

В топ-5 самых продаваемых кроссоверов в Москве по итогам января-февраля 2020 года также вошли Nissan X-Trail (805 ед.) и Toyota RAV4 (743 ед.).

18 марта сообщалось, что в России за два первых месяца 2020 года было выпущено 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.