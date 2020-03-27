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Трехлетний ребенок пострадал при пожаре в Якутии

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В Якутии трехлетний ребенок пострадал во время пожара в жилом доме. В квартире вспыхнула плита.

Инцидент произошел в поселке Зырянка в Верхнеколымском районе. В МЧС поступила информация о возгорании в трехэтажном доме. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в квартире огнем повреждена электроплита. Травмы получил трехлетний ребенок, сообщает ИА SakhaNews.

Причиной пожара стало пригорание еды на плите. Ущерб устанавливается.

Ранее сообщалось, что 26 марта в Магнитогорске в квартире многоквартирного дома взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. Причиной хлопка стала утечка газа. В результате ЧП погибли женщина и подросток, пострадали два ребенка. Хозяин квартиры доставлен на допрос.

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