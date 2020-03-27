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Автовокзалы в Челябинской области изменили расписание рейсов

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На автовокзалах в Челябинской области изменилось расписание рейсов. Это связано со снижением пассажиропотока. Все транспортные организации и автовокзалы начали корректировать расписание движения автобусов.

Как пишет сайт «Первого областного», актуальную информацию об изменениях в расписании предоставляет круглосуточная справочная служба Центрального автовокзала.

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В своем обращении к гражданам 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. При этом заработная плата будет сохранена. Путин подписал соответствующий указ.

Глава государства призвал всех граждан оставаться по возможности дома, чтобы не распространять коронавирус еще больше.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире зарегистрировано более 533 тыс. случаев заболевания коронавирусом, скончались порядка 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. В России, по последним данным, подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Два человека умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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