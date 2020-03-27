Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».

«Согласно информационному письму от ФГУП «Космическая связь», в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата (далее – КА) «Экспресс-АМ6», приведшей к деградации технических характеристик указанного спутника, и невозможностью дальнейшего оказания услуг в соответствии с лицензионными требованиями к качеству и бесперебойности таких услуг связи в Ка-диапазоне частот, после проведения 25 марта 2020 года внеплановых профилактических работ на КА «Экспресс-АМ6» стволы Ка-диапазона будут отключены», — пишет «Радуга-Интернет».

Оператор спутниковой связи Altegro Sky также присоединяется к сообщениям о прекращении работы сервисов под «Экспресс-АМ6».

«25 марта 2020 года в ГК AltegroSky запущен комплекс мероприятий по переводу станций абонентов на доступные спутники. В ближайшее время с вами свяжется персональный менеджер или специалист службы техподдержки для обсуждения возможных вариантов восстановления сервисов», — говорится в сообщении для клиентов https://altegrosky.ru/media/novosti/exspress-am6-failure/ на сайте компании.

5 июля 2019 года американская компания SpaceX заявила о потере трех из 60 запущенных спутников системы Starlink. 30 июня SpaceX сообщала о потере других трех. Точная причина неполадок, а также судьба остальных спутников неизвестна. Однако в компании изначально допускали возможность выхода из строя части аппаратов.