Биолог дала оптимистичный прогноз на создание вакцины от коронавируса

Создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 возможно на 100%, вопрос лишь в сроках. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.

«Шансы, что какая-то вакцина будет сделана и она будет работать, 100%. Вопрос только, когда она будет сделана, на каком временном горизонте: на кратком, среднем или долгосрочном. Вакцин бывает огромное количество. Основных типов вакцин пять, а среди них огромное количество подтипов, и постоянно что-то новое придумывают», — рассказала Баранова.

Она подчеркнула, что сейчас усилия всех экспертов стран, располагающих соответствующими возможностями, сконцентрированы на разработке вакцины. При этом тестируется не один, а с десяток разных вариантов.

«Нельзя взять какой-то препарат, который вроде как вакцинный, и дать людям. Вам нужно знать, что он действует и что нет сильных побочных эффектов. У вакцин это не совсем побочный эффект, это такая игра с иммунитетом, которая должна очень точно вестись. Вы не можете предложить вакцину, которая делает так, что у человека не воспаление легких, а страшный понос начинается. То есть одна ткань перестает заражаться, а другая начинает», — отметила биолог.

По ее словам, ориентироваться можно на слова директора Института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Антонио Фаути, который обозначил срок создания вакцины 12–18 месяцев.

«Мне казалось, что за восемь месяцев можно справиться, но он все-таки более опытный и знает, сколько время понадобится для испытаний. Я повторю, что испытывать будут не одну вакцину, а сразу много разных вакцин», — резюмировала Баранова.

Ранее, 27 марта, Баранова рассказала о длительности иммунитета, вырабатываемого у переболевших коронавирусом. Она указала, что срок действия иммунитета еще предстоит выяснить с помощью мониторинга выздоровевших в течение года-двух.

В России клинические испытания варианта вакцины от коронавируса начнутся через 5–6 месяцев.

20 марта стало известно, что российские специалисты уже разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, сейчас проводятся их испытания. В частности, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже тестирует прототипы на лабораторных животных.

Разработка вакцины от Федерального медико-биологического агентства уже прошла первую фазу.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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