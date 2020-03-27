Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился временно приостановить работу курортных объектов массового отдыха, размещение в санаториях и деятельность кафе и ресторанов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Закрытый город: как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах
Горожанам придется отказаться от развлечений, покупок и плановых обследований и максимально уйти в онлайн

Для тех, кто в данный момент проживает в подобных местах, премьер призвал обеспечить условия для самоизоляции, проведение всех необходимых санитарно-эпидемиологических процедур до окончания срока отдыха без возможности его продления. Отмечается, что исключение в распоряжении сделано для тех, что находится в служебных поездках или командировках.

До 1 июня органам исполнительной власти субъектов рекомендовано приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха. Региональным властям поручено приостановить деятельность организаций общественного питания в период с 28 марта по 5 апреля, за исключением дистанционной торговли. Гражданам рекомендовано ограничить поездки, в том числе с целью отдыха и туризма.

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю и попросил россиян находиться дома, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. В противном случае в России очень скоро может повториться ситуация, которая происходит в ряде европейских стран, отметил он.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России выявили 840 заразившихся коронавирусом. За последние сутки стало известно о 182 новых случаях в 18 регионах.

коронавирус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав рассказал о вероятности смертельного исхода при коронавирусе
Психологи рассказали о способах сохранить душевное спокойствие на карантине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020