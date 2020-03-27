Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился временно приостановить работу курортных объектов массового отдыха, размещение в санаториях и деятельность кафе и ресторанов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Для тех, кто в данный момент проживает в подобных местах, премьер призвал обеспечить условия для самоизоляции, проведение всех необходимых санитарно-эпидемиологических процедур до окончания срока отдыха без возможности его продления. Отмечается, что исключение в распоряжении сделано для тех, что находится в служебных поездках или командировках.

До 1 июня органам исполнительной власти субъектов рекомендовано приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха. Региональным властям поручено приостановить деятельность организаций общественного питания в период с 28 марта по 5 апреля, за исключением дистанционной торговли. Гражданам рекомендовано ограничить поездки, в том числе с целью отдыха и туризма.

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю и попросил россиян находиться дома, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. В противном случае в России очень скоро может повториться ситуация, которая происходит в ряде европейских стран, отметил он.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России выявили 840 заразившихся коронавирусом. За последние сутки стало известно о 182 новых случаях в 18 регионах.