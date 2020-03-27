Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 марта, поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Главa государства поблагодарил бойцов за службу, отметив, что перед ними стоят сложные и ответственные задачи.

Российский лидер также напомнил, что Росгвардия всегда должна действовать строго в рамках закона и ставить на первоe местo правa и интересы граждан и опираться на уважение людей.