Пожар в жилом доме в Магнитогорске потушили

Пожар на месте взрыва газа в Магнитогорске полностью ликвидирован. В огне погибли женщина и подросток. Пострадали два человека, в том числе один ребенок.

По предварительным данным, пожар произошел из-за проблем с газовым оборудованием в квартире пожилой женщины.

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