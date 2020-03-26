Российского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши

Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за слов сенатора Алексея Пушкова о том, что польские власти якобы закрыли воздушное пространство для российских самолетов с гуманитарной помощью для Италии. Об этом 26 марта сообщил «Коммерсант».

По данным издания, спикер Сейма Польши передал через посла копию письма спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором предложил выступить Пушкову с опровержением своих слов.

Как сообщает «РИА Новости», с Андреевым встретился директор восточного департамента Ян Хофмокль и выразил возмущение словами Пушкова. Посол, в свою очередь, сказал, что не знает откуда в СМИ появилась информация о закрытии воздушного пространства.

«Я в ответ сказал, что, когда журналисты обращались к нам, мы подтверждали, что никаких обращений российской стороны к польским властям по этому вопросу не было», — сказал Андреев.

22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В течение следующих двух дней, с 23 по 25 марта, в Италию прилетело 15 самолетов ВКС России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и специалистов-медиков.

На текущий момент российские военнослужащие находятся в городе Бергамо, откуда им и предстоит бороться с коронавирусом. В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова положительно восприняла новости о радостных итальянцах, которые приветствуют помощников из России.

По данным Worldometer на 26 марта, в Италии зарегистрировано 74,3 тыс. заразившихся коронавирусом. 7,5 тыс. человек скончались.

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Некоторые СМИ отметили, что военные самолеты по пути в Италию облетали Польшу, из чего было сделано предположение, что эта страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.