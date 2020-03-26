Пензенские депутаты обсудят бесплатную юридическую помощь дольщикам

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области 27 марта рассмотрят вопрос о предоставлении бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам. Предлагается уточнить категорию людей, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

Докладчиком на сессии по этому вопросу выступит старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами власти региона, органами местного самоуправления Надежда Зубкова. В случае принятия законопроекта дополнительных расходов из бюджета не потребуется, отмечает ИА «Пенза-Пресс».

В октябре 2019 года Пензенская область заключила соглашение с Фондом защиты прав дольщиков о софинансировании достройки ряда проблемных домов. Документ подписали губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор Фонда Олег Говорун. Правительство региона направило в фонд официальное обращение о необходимости завершения строительства некоторых объектов и восстановлении прав дольщиков.