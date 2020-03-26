Четыре человека погибли при пожаре в бараке в Екатеринбурге

Четыре человека погибли при пожаре в двухэтажном деревянном бараке в Екатеринбурге. Об этом сообщил информированный источник.

Еще один человек пострадал, передает «Интерфакс».

Площадь пожара в здании, расположенном на Омской улице, составила 150 кв. м.

Ранее 26 марта в селе Кукелево Еврейской автономной области из-за неконтролируемого пала травы сгорел жилой дом. Владелец заметил возграние на веранде, но не вызвал пожарных сразу, а полез в здание спасать документы. В итоге дом и стоявший рядом сарай выгорели полностью, но люди не пострадали.