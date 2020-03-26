Строительство детсада в Красноярске идет с опережением графика

В Красноярске продолжается строительство нового детского сада на Волгоградской улице. Об этом сообщает городская администрация.

На данный момент строители обустроили фундамент и приступили к сборке каркаса и перегородок. Параллельно с этим монтируются наружные и внутренние коммуникации. Работы идут с опережением сроков на полтора месяца, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Строительство началось в декабре 2019 года, его планируют завершить в IV квартале этого года. Объект возводят на территории бывшей аварийной школы.

В прошлом году в Красноярске открыли 11 детских садов на 2,5 тыс. воспитанников. Ожидается, что к концу 2020 года в городе появятся еще пять дошкольных образовательных учреждений.