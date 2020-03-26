Выплаты по программе «Земский врач» увеличили в Красноярском крае

В Красноярском крае повысят выплаты врачам и фельдшерам, прибывшим работать в сельскую местность по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер». Соответствующие изменения депутаты поддержали на сессии заксобрания 26 марта.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, выплата для врачей составит 1,5 млн рублей, для фельдшеров — 750 тыс. рублей. Наибольшую сумму в размере 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно получат врачи и фельдшеры, переехавшие в сельскую местность в районы Крайнего Севера.

Ранее размер выплат составлял 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно. Их имели право получить медики в возрасте до 50 лет. Принятые изменения сняли это ограничение.

Ожидается, что в 2020 году выплаты по программам получат 162 медработника. Средства на эти цели направят из краевого и федерального бюджетов.

Ранее сообщалось, что размер единовременных выплат врачам и фельдшерам по программе «Земский доктор» увеличили в Омской области. Врачам будут выплачивать 1,5 млн рублей, фельдшерам — 700 тыс. рублей. Ранее размер выплат составлял 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно.