Прямой эфир

Выплаты по программе «Земский врач» увеличили в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае повысят выплаты врачам и фельдшерам, прибывшим работать в сельскую местность по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер». Соответствующие изменения депутаты поддержали на сессии заксобрания 26 марта.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, выплата для врачей составит 1,5 млн рублей, для фельдшеров — 750 тыс. рублей. Наибольшую сумму в размере 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно получат врачи и фельдшеры, переехавшие в сельскую местность в районы Крайнего Севера.

Ранее размер выплат составлял 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно. Их имели право получить медики в возрасте до 50 лет. Принятые изменения сняли это ограничение.

Ожидается, что в 2020 году выплаты по программам получат 162 медработника. Средства на эти цели направят из краевого и федерального бюджетов.

Ранее сообщалось, что размер единовременных выплат врачам и фельдшерам по программе «Земский доктор» увеличили в Омской области. Врачам будут выплачивать 1,5 млн рублей, фельдшерам — 700 тыс. рублей. Ранее размер выплат составлял 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уехавшим на работу в села учителям выплатят по 1 млн рублей в Татарстане
Почти 500 заявок подали на 27 мест в «Земском учителе» в Приморье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020