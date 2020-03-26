Первые свидетельства по программе развития территорий выдали в Приангарье

В Иркутской области выдали первые свидетельства о предоставлении выплаты на строительство или приобретение жилья. В торжественной церемонии принял участие и.о. замгубернатора области — руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, свидетельства получили 14 человек. Выплаты предусмотрены в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

На вручении также присутствовали и.о. министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Ранее в марте сообщалось, что в течение трех лет на строительство и покупку жилья для сирот в Иркутской области направят 6 млрд рублей. Объем финансирования в 2020 году вырастет в 2,5 раза. По данным министерства социального развития, опеки и попечительства, на начало 2020 года в регионе проживают более 14,5 тыс. сирот. Более 10 тыс. из них отметили совершеннолетие и имеют право на получение жилья.