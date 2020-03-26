Набережную кампуса ДВФУ во Владивостоке временно закроют

Во Владивостоке планируют ограничить доступ на территорию кампуса Дальневосточного федерального университета, в том числе на набережную. Пройти смогут только студенты и сотрудники вуза.

Как сообщили в вузе, учреждение согласовало с властями ограничение прохода. С 28 марта по 5 апреля пройти можно будет только при наличии пропуска сотрудника ДВФУ или студента, пишет ИА UssurMedia.

С 28 марта вуз вводит режим повышенной готовности в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Всем посторонним будет ограничен вход в общежития и гостиницы, а для проживающих установят комендантский час.

По данным Worldometer, в мире подтверждено свыше 510 тыс. случаев заболевания, скончались 23 тыс. человек, вылечились более 122 тыс. пациентов. В России по состоянию на 26 марта диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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