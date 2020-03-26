Прямой эфир

Набережную кампуса ДВФУ во Владивостоке временно закроют

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке планируют ограничить доступ на территорию кампуса Дальневосточного федерального университета, в том числе на набережную. Пройти смогут только студенты и сотрудники вуза.

Карантин без ПМЖ: десятки тысяч бездомных остались наедине с коронавирусом
Чиновники говорят о необходимости выделения помещений для изоляции этой категории населения

Как сообщили в вузе, учреждение согласовало с властями ограничение прохода. С 28 марта по 5 апреля пройти можно будет только при наличии пропуска сотрудника ДВФУ или студента, пишет ИА UssurMedia.

С 28 марта вуз вводит режим повышенной готовности в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Всем посторонним будет ограничен вход в общежития и гостиницы, а для проживающих установят комендантский час.

По данным Worldometer, в мире подтверждено свыше 510 тыс. случаев заболевания, скончались 23 тыс. человек, вылечились более 122 тыс. пациентов. В России по состоянию на 26 марта диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Граждан старше 65 лет не будут наказывать за нарушение самоизоляции
Исследование выявило бытующие у россиян мифы и легенды о коронавирусе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020