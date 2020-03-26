Движение по кольцевой автодороге Воркуты перекрыли из-за метели

В Воркуте республики Коми из-за метели закрыли движение по кольцевой автодороге и в микрорайоне Советский. Запрет действует для всех видов транспорта с 14 часов по местному времени.

Соответствующее решение приняла рабочая группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. По прогнозу синоптиков, усиление северо-западного ветра порывами до 20-25 метров в секунду и метель сохранятся до утра 27 марта, сообщили ИА FlashNord в администрации Воркуты.

Как стало известно 24 марта, полностью перекрыто движение на трассе до аэропорта в Норильске. Причиной стали штормовой ветер, местами до 28 м/с, и метель. Всего в Красноярском крае из-за метели недоступны для проезда около 20 трасс. Отрезанными от внешнего мира оказались несколько сел. В некоторых домах возникли перебои с водоснабжением.