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Движение по кольцевой автодороге Воркуты перекрыли из-за метели

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В Воркуте республики Коми из-за метели закрыли движение по кольцевой автодороге и в микрорайоне Советский. Запрет действует для всех видов транспорта с 14 часов по местному времени.

Соответствующее решение приняла рабочая группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. По прогнозу синоптиков, усиление северо-западного ветра порывами до 20-25 метров в секунду и метель сохранятся до утра 27 марта, сообщили ИА FlashNord в администрации Воркуты.

Как стало известно 24 марта, полностью перекрыто движение на трассе до аэропорта в Норильске. Причиной стали штормовой ветер, местами до 28 м/с, и метель. Всего в Красноярском крае из-за метели недоступны для проезда около 20 трасс. Отрезанными от внешнего мира оказались несколько сел. В некоторых домах возникли перебои с водоснабжением.

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