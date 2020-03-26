Инженерные сети реконструируют для новых районов Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске в 2020 году реконструируют инженерные сети для новых жилых районов. Работы планируют начать после завершения отопительного сезона.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города, в этом году в планах возвести 256 тыс. кв. м жилья. До 2024 года должно быть построено порядка 1 млн кв. м.

Одна из площадок находится в 16-м микрорайоне на бывших землях МЧС. Чтобы жители не испытывали неудобств, перед АО СКК стоит задача обеспечить технологическое присоединение инженерных сетей к строящимся объектам. При этом работы проводятся с учетом перспективной застройки.

По словам гендиректора фирмы Павла Капишова, рабочие должны заменить существующие 1,7 тыс. м теплосетей, модернизировать коллектор «Чеховский» и построить 420 м трубопроводов. В дальнейшем работа коснется сетей водоснабжения, будет построена электроподстанция и проложены электросети.