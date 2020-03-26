Стандарт обслуживания для общественного транспорта ввели в Казани

Исполнительный комитет Казани утвердил социальный стандарт обслуживания пассажиров наземного транспорта. Показатели работы перевозчиков будут обновлять ежегодно.

Критериями оценки уровня сервиса являются: доступность остановок и цен на проезд, а также комфортные условия поездки для маломобильных граждан. Также будут учитываться надежность, удобство и срок службы общественного транспорта, отмечает Inkazan.ru.

Ранее казанские перевозчики решили обратиться к властям с просьбой уменьшить число автобусов на маршрутах из-за падения пассажиропотока. На следующей неделе общественный транспорт города будет работать по графику воскресенья.