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Московское правительство выкупило газету Metro

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Фото: ra-germes.ru
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Правительство Москвы полностью выкупило у группы ЕСН столичную бесплатную газету Metro. Эту информацию подтвердили в ЕСН, мэрия от комментариев отказалась.

Сделку подтвердили три представителя ЕСН, но детали сделки никто из них не раскрыл, пишет газета «Ведомости».

Газета выходит в Москве с 1997 года по лицензии Metro International. За это время издание несколько раз меняло владельцев. Сначала мажоритарием была АФК «Система», затем она продала свой пакет столичному метрополитену. В 2008 году ЕСН выкупила 80% акций. Тогда 10% оставались у метро, еще 10% — у структур мэрии.

Группа ЕСН принадлежит бизнесмену Григорию Березкину. В число ее медийных активов также входят РБК, газета «Деловой Петербург» и ИД «Комсомольская правда».

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