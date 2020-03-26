Гражданин России умер от коронавируса на Кубе

Гражданин России, инфицированный коронавирусом нового типа, скончался на Кубе. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает минздрав республики.

«Сегодня рано утром 26 марта 45-летний пациент из РФ умер», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в этот же день в кубинском ведомстве сообщили о третьем зараженном коронавирусом гражданине России на территории республики. Сообщалось, что новым пациентом с положительным тестом на заболевание стала 48-летняя россиянка, которая прибыла в страну 12 марта из Франции.

24 марта стало известно, что у второго россиянина, находящегося на Кубе, выявлено заражение коронавирусом. По информации ведомства, это 60-летняя женщина, прибывшая в страну из Доминиканы. Она приехала 15 марта, симптомы у нее появились три дня спустя.

23 марта сообщалось о госпитализации на Кубе первого инфицированного россиянина. Заболевший 45-летний мужчина прилетел в республику из Парижа. По словам главы местного минздрава Франсиско Дурана Гарсии, пациент находился в критическом состоянии.

По данным Worldometer на 26 марта, на Кубе зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Первые сообщения о коронавирусе SARS-CoV-2 появились в конце декабря прошлого года. Очагом заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, стал китайский город Ухань. За несколько месяцев инфекция охватила более 190 стран мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта.

Всего в мире на сегодняшний день подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов. В России 26 марта подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.