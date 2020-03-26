Прямой эфир
Сюжет:

Гражданин России умер от коронавируса на Кубе

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданин России, инфицированный коронавирусом нового типа, скончался на Кубе. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает минздрав республики.

Закрытый город: как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах
Горожанам придется отказаться от развлечений, покупок и плановых обследований и максимально уйти в онлайн

«Сегодня рано утром 26 марта 45-летний пациент из РФ умер», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в этот же день в кубинском ведомстве сообщили о третьем зараженном коронавирусом гражданине России на территории республики. Сообщалось, что новым пациентом с положительным тестом на заболевание стала 48-летняя россиянка, которая прибыла в страну 12 марта из Франции.

24 марта стало известно, что у второго россиянина, находящегося на Кубе, выявлено заражение коронавирусом. По информации ведомства, это 60-летняя женщина, прибывшая в страну из Доминиканы. Она приехала 15 марта, симптомы у нее появились три дня спустя.

23 марта сообщалось о госпитализации на Кубе первого инфицированного россиянина. Заболевший 45-летний мужчина прилетел в республику из Парижа. По словам главы местного минздрава Франсиско Дурана Гарсии, пациент находился в критическом состоянии.

По данным Worldometer на 26 марта, на Кубе зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Первые сообщения о коронавирусе SARS-CoV-2 появились в конце декабря прошлого года. Очагом заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, стал китайский город Ухань. За несколько месяцев инфекция охватила более 190 стран мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта.

Всего в мире на сегодняшний день подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов. В России 26 марта подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Исследование выявило бытующие у россиян мифы и легенды о коронавирусе
В Казахстане от коронавируса скончался первый пациент
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020