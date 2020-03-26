«Магнит» сделает скидку медицинским работникам

Сеть супермаркетов «Магнит» при поддержке Министерства здравоохранения РФ выпустит для медицинских сотрудников специальные карты лояльности с повышенным уровнем начисления бонусов.

«Начиная с апреля не менее 100 тыс. медицинских сотрудников, которые задействованы в работе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, смогут воспользоваться особыми условиями программы розничной сети — с каждой покупки с использованием карты лояльности в течение как минимум двух месяцев на их счет будут начисляться бонусы, равные 20% от стоимости покупки в любом из форматов «Магнита», — говорится в пресс-релизе, поступившем 26 марта в «Известия».

Бонусами можно оплатить до 100% стоимости покупок в магазинах сети. Акция будет действовать в 65 регионах присутствия компании. Один бонус равен одному рублю, напомнили в «Магните».

Карты распределят в первую очередь среди сотрудников инфекционных больниц, терапевтов, инфекционистов, вирусологов, сотрудников скорой помощи.

«Мы хотим поддержать этих отважных людей и дать возможность им и их близким приобретать товары рядом с домом на льготных условиях: если стандартная программа лояльности нашей компании предполагает начисление от 0,5 до 2% от суммы в чеке в зависимости от объема совершенных покупок, то специально для медицинских сотрудников мы увеличили эту цифру до 20%», — рассказал президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.