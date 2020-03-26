Прямой эфир
Сюжет:

«Магнит» сделает скидку медицинским работникам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сеть супермаркетов «Магнит» при поддержке Министерства здравоохранения РФ выпустит для медицинских сотрудников специальные карты лояльности с повышенным уровнем начисления бонусов.

«Начиная с апреля не менее 100 тыс. медицинских сотрудников, которые задействованы в работе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, смогут воспользоваться особыми условиями программы розничной сети — с каждой покупки с использованием карты лояльности в течение как минимум двух месяцев на их счет будут начисляться бонусы, равные 20% от стоимости покупки в любом из форматов «Магнита», — говорится в пресс-релизе, поступившем 26 марта в «Известия».

Бонусами можно оплатить до 100% стоимости покупок в магазинах сети. Акция будет действовать в 65 регионах присутствия компании. Один бонус равен одному рублю, напомнили в «Магните».

Карты распределят в первую очередь среди сотрудников инфекционных больниц, терапевтов, инфекционистов, вирусологов, сотрудников скорой помощи.

«Мы хотим поддержать этих отважных людей и дать возможность им и их близким приобретать товары рядом с домом на льготных условиях: если стандартная программа лояльности нашей компании предполагает начисление от 0,5 до 2% от суммы в чеке в зависимости от объема совершенных покупок, то специально для медицинских сотрудников мы увеличили эту цифру до 20%», — рассказал президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британские торговые сети ограничили максимальное число покупателей
В Госдуму внесен проект о повышении больничного до МРОТа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020