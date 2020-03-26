Оргкомитет по опросу о часовом поясе создан в Волгоградской области

В Волгограде образован оргкомитет для подготовки к голосованию на тему часового пояса. Его возглавил первый вице-спикер областной думы Сергей Булгаков.

Комитет полностью возьмет на себя подготовку к проведению опроса жителей Волгоградской области об исчислении времени. Он должен пройти одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Члены оргобъединения планируют привлекать врачей, ученых, педагогов, представителей промышленности, АПК, общественных и молодежных объединений для разъяснительной работы среди населения, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру».

Ранее жители Нижегородской области вновь попросили изменить часовой пояс в регионе. Они предлагают перейти с нынешнего UTC+3 на UTC+4. По подсчетам активистов, каждый год нижегородцы теряют 214 часов светлого времени, а ранние сумерки приводят к депрессии. Авторы обращения считают, что UTC+4 сможет обеспечить лучшее соответствие жизненных ритмов человека при смене дня и ночи.