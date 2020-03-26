ЦБ РФ объяснил банкам принципы работы в «выходную неделю»

Всем банкам на российской территории стоит перейти на режим работы как в новогодние праздники во время вынужденной «выходной недели». Такие рекомендации опубликовал Центробанк в четверг, 26 марта.

Кредитные организации должны заранее определить филиалы, которые будут работать, и обнародовать информацию об их графиках на своих официальных сайтах

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Банки, согласно инструкции Центробанка, должны в обычном режиме продолжить оказывать дистанционные услуги, в том числе работу банкоматов, систем мобильных банков и онлайн-переводов. Аналогично должны обеспечиваться все операции по выплатам заработной платы и социальных средств.

Платежная система Банка России и Система быстрых платежей (СБП) в указанный период будет работать в штатном режиме.

25 марта российский президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период граждане должны находиться дома, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

Работать в «выходную неделю» будут только сотрудники организаций, работа которых идет в непрерывном режиме, предприятий обеспечивающих питание население и проводящих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств. Работникам аптек и медучреждений также придется выходить на работу.

По последним данным 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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