В Госдуму внесен проект о повышении больничного до МРОТа

В Госдуму внесен законопроект о повышении оплаты больничного до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте нижней палаты парламента.

«Документ устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно», — говорится в тексте.

В пояснительной записке к документу отмечается, что если пособие по временной нетрудоспособности ниже МРОТа, то оно выплачивается исходя из минимального размера оплаты труда.

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией распространения коронавируса.

По его предложению, россияне, находящиеся на больничном, должны получать выплаты по листку нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц. Российский лидер отметил, что подобная норма будет действовать до конца 2020 года.

Новый порядок расчета, в котором в качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться МРОТ, планируется ввести уже в апреле 2020 года.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.