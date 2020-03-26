Клад серебряных монет начала XX века нашли в центре Краснодара

В Краснодаре во время археологических раскопок на пересечении улиц Постовой и Седина обнаружили клад серебряных монет. Специалисты предполагают, что он был зарыт в период революции и гражданской войны в начале XX века.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в центре Краснодара в ближайшее время начнется строительство нового сквера и фонтана. Пока что на участке работают археологи.

«Сейчас находка направлена на лабораторную обработку, после которой будет передана в государственный музейный фонд и станет достоянием общественности, — цитируют вице-губернатора края Сергея Болдина, курирующего деятельность регионального управления по охране культурного наследия, «Кубанские новости».

По данным краевой администрации, это уже второй случай нахождения клада во время археологических раскопок в регионе. В 2019 году в Темрюкском районе удалось найти редчайшие золотые монеты эпохи средневековья.

Ранее в марте сообщалось, что археологи обнаружили следы древней цивилизации во время земляных работ при расширении трассы Кисловодск – Минеральные Воды. Находки относятся к периоду IX–VII веков до н.э.